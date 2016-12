Domy Pełne Śmiechu Świątecznie

Aby wziąć udział w świątecznej edycji, wystarczyło przygotować niebanalny list do św. Mikołaja. Granice kreatywności wytyczyła wyobraźnia. List mógł przybrać dowolną formę – kartki, filmu czy zdjęcia. Pierwszym etapem było przesłanie do fundacji formularzy zgłoszeniowych i kreatywnej prośby do św. Mikołaja. Formularze zgłoszeniowe razem z pracami można było nadsyłać do 16 listopada 2016 roku.

Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane te, które w największym stopniu spełniają kryterium oryginalności i kreatywności. O co można było prosić świętego? O spełnienie marzeń – czyli wyjazdy na zimowisko czy bilety do parku rozrywki. Listy mogły też dotyczyć bieżących i najpilniejszych potrzeb dzieci. Wyprawek szkolnych, książek, gier edukacyjnych, ale też artykułów pierwszej potrzeby. Pod choinką mogą więc też znaleźć się koce, ręczniki, pościel, produkty dla niemowląt.



Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej – Domy Pełne Śmiechu. Jest to inicjatywa spółki Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki” i Fundacji „Bliżej Szczęścia”. Jej celem jest realizacja marzeń i potrzeb dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Kampania „Domy Pełne Śmiechu” rozpoczęła się 1. czerwca 2016 roku. Organizatorzy spełnili marzenia dzieci z 11 ośrodków opiekuńczych i domów dziecka. Wsparcie w różnej formie otrzymali podopieczni z Sosnowca, Polkowic, Wieliczki, Szczutowa, Kęt, Inowrocławia, Bodzewa, Zabrza, Zawiercia, Tychów i Łodzi.

Start kampanii Domy Pełne Śmiechu – PAP.