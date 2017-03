Zakończył się II etap projektu CSR Pośrednictwa Finansowego „KREDYTY-Chwilówki” i Fundacji „Bliżej Szczęścia”

Końcem 2013 roku w Polsce było 38,9 tys. rodzin zastępczych i 331 rodzinnych domów dziecka. Zwłaszcza te ostatnie – finansowane przez państwo – potrzebują dodatkowego wsparcia. Okazuje się że potrzeby dzieci z domów dziecka są takie same jak tych, które wychowują się w rodzinach. Potwierdziła to pomoc przekazana w ramach kampanii Domy Pełne Śmiechu. – Na pierwszym miejscu pojawiły się artykuły pierwszej potrzeby. Następne w kolejności były wyjazdy na zimowiska i zapotrzebowanie na materiały edukacyjne – relacjonuje Anna Kot, wolontariuszka Fundacji Bliżej Szczęścia.

Aż 14 placówek opiekuńczo-wychowawczych zgłosiło zapotrzebowanie na artykuły pierwszej potrzeby. Wśród nich ośrodki z większych i mniejszych miejscowości m.in. Chojnic, Winiar, Nienadowa, ale też Sosnowca, Łodzi czy Dąbrowy Górniczej. Wychowankowie z 6 domów dziecka skorzystali z aktywnego, zimowego wypoczynku, a 5 innych ośrodków zasygnalizowało potrzebę uzupełnienia materiałów edukacyjnych i sprzętu sportowego. Fundacja „Bliżej Szczęścia” przekazała prawie 40 tysięcy na zimowy wypoczynek, 30 tysięcy na artykuły pierwszej potrzeby i około 7 tysięcy na sprzęt sportowy i edukacyjny. Łącznie domy dziecka w Polsce otrzymały prawie 90 tysięcy złotych na realizację swoich potrzeb.

Pozytywne emocje i radość ze spełnionych marzeń stały się udziałem wszystkich uczestników projektu. Potwierdzają to reakcje dzieci i zapewnienia dyrektorów placówek. – Otrzymaliśmy bony na kupno ubrań dla 14 dzieci. Bluzy, dresy, koszule. Każdy wybrał, to co chciał. Dzieci były bardzo zadowolone – deklaruje Nina Gąsiorowska, Dyrektor Domu Dziecka w Szczutowie. Podobnego zdania jest Ewa Czeszejko-Szwangruber, Dyrektor Centrum Domów dla Dzieci w Kwidzynie. – Taki wyjazd to luksus, niesamowita atrakcja, mnóstwo pozytywnych emocji i wspomnień. Nie byłoby nas na to stać. Dlatego jesteśmy wdzięczni, że dzieci mogły skorzystać z takiego wyjazdu.

- Naszym celem było spełnienie marzeń i najważniejszych pragnień dzieci – mówi Anna Kot – z Fundacji „Bliżej Szczęścia”. W ramach świątecznej odsłony kampanii ośrodki wychowawcze mogły nadsyłać do fundacji zgłoszenia z prośbą o wsparcie. – Otrzymaliśmy listy do św. Mikołaja od podopiecznych z całej Polski. Na realizację próśb miały szansę te najbardziej kreatywne i poruszające wyobraźnię – tłumaczy. List do świętego mógł przybrać formę kartki, zdjęcia, a nawet filmu. Oryginalne prośby o spełnienie marzeń można było nadsyłać do listopada 2016 roku.

Kampania Domy Pełne Śmiechu wystartowała 1. czerwca 2016 roku. Adresatami są podopieczni ośrodków wychowawczych i domów dziecka. Jej celem jest spełnienie marzeń i potrzeb dzieci oraz wywołanie pozytywnych emocji – radości, uśmiechu i szczęścia. W pierwszej części kampanii organizatorzy spełnili marzenia dzieci z 11 placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce. Wsparcie w różnej formie otrzymali podopieczni z Sosnowca, Polkowic, Wieliczki, Szczutowa, Kęt, Inowrocławia, Bodzewa, Zabrza, Zawiercia, Tychów i Łodzi.

Organizatorami ogólnopolskiego projektu z obszaru CSR jest spółka Pośrednictwo Finansowe KREDYTY-Chwilówki oraz Fundacja „Bliżej Szczęścia”. Organizacja uzyskała w 2016 status organizacji pożytku publicznego. Fundacja działa od 2013 roku, a założona została z inicjatywy członków zarządu spółki „KREDYTY-Chwilówki”.

Bieżące informacje na temat kampanii:

domypelnesmiechu.pl

facebook.com/DomyPelneSmiechu/