Nowy produkt Pośrednictwa Finansowego „KREDYTY-Chwilówki”. Odszkodowania za wypadki

– Zakres usługi, którą będziemy oferować naszym klientom jest dość szeroki – mówi Krzysztof Frątczak – Dyrektor Generalny Sprzedaży w spółce Pośrednictwo Finansowe „KREDYTY-Chwilówki”. – O odszkodowanie będzie mógł ubiegać się kierowca, pasażer i pieszy. Z rekompensaty skorzystają również Ci, którzy stracili bliską osobę, ulegli wypadkowi przy pracy, w rolnictwie i na skutek błędów lekarskich –dodaje. To co stanowi największy atut dla klienta, to możliwość nieodpłatnego sprawdzenia zgłoszenia. Do tego dochodzi kompleksowa opieka – m.in. nadzór merytoryczny i reprezentowanie przed sądem.

Statystyki policyjne wiele mówią. W 2015 roku 39.778 osób zostało rannych w wyniku wypadków drogowych, a 2.930 poniosło śmierć. Nieszczęśliwy wypadek może stać się udziałem każdego. Koszty leczenia, cierpienie fizyczne i psychiczne to straty, które można, a nawet trzeba oszacować. Dzięki środkom finansowym uzyskanym z odszkodowania można podjąć leczenie i wrócić do normalnego życia.

Usługa odszkodowań za wypadki już jest dostępna w każdej z ponad 250 placówek firmy na terenie kraju. – Oferujemy zupełnie nowy rodzaj produktu. – Jak dotąd nasza oferta dotyczyła pośrednictwa w udzielaniu pożyczek krótko i długoterminowych oraz kredytów. Odszkodowania za wypadki to nowość. Dla spółki oznacza to otwarcie się na zupełnie nowego klienta – mówi Krzysztof Frątczak.



Szczegółowe informacje dotyczące nowej oferty są dostępne na stronie: www.kredyty-chwilówki.pl