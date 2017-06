Integracyjny Dzień Dziecka na tyskim stadionie

- Otwarta impreza, kierowana do potrzebujących dzieci w Tychach jest bardzo ważna. To wartość dodana. Do tej pory nie było takich wydarzeń w naszym powiecie – tak o Trójkolorowym Dniu Dziecka mówi Hanna Kołodziejczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach. Wydarzenie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnością już 1. czerwca na tyskim stadionie miejskim.